「いつもスマホばかり見て、ダラダラして土日が終わる」「うまく休みたいけれど方法が分からない」そう悩む人は少なくないでしょう。ダラダラすることは生産性のないことだ、と思っている人もいるかもしれませんが、一流こそダラダラする時間を大切にしているんです。今回は、『世界の一流は「休日」に何をしているのか』の著者であり、元マイクロソフト役員の越川慎司さんが、戦略的な休み方について解説します。 トップ・パフォ