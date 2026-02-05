ルネサスエレクトロニクス [東証Ｐ] が2月5日午前(09:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。25年12月期の連結最終損益は517億円の赤字(前の期は2190億円の黒字)に転落した。なお、26年12月期の業績見通しは開示しなかった。 同時に、従来未定としていた前期の期末一括配当を28円実施するとし、今期の年間配当は未定とした。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(4Q)の連結最終利益は前年同期比20.5％減の173億円に減った