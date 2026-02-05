歌手・GACKT（52）が5日、自身のXを更新。ある国を初訪問したと明かした。自身を中心に結成されたバンド「YELLOW FRIED CHICKENz」（YFCz）のワールドツアーで南米を訪れているGACKT。「初メキシコだ」と告白。今まで敬遠していた理由に「乗り継ぎの多さ」を挙げ、「正直ずっと敬遠していた。以前は乗り継ぎ30時間フライトが当たり前」と明かした。ところが「今回もそれを覚悟していたが、数日前に【メキシコ直行便】だと知