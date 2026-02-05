パナマ運河を航行する船舶＝2025年3月、パナマ市（ロイター＝共同）【サンパウロ共同】パナマ政府は4日、パナマ運河両端の港を運営していた香港系企業の契約を無効としたパナマ最高裁の判決を巡る対応を批判した中国に対し、反論する声明を発表した。非難の応酬となっており、両国の関係悪化に発展しかねない状況だ。運河からの中国の影響力排除を求めてきたトランプ米政権は、判決を歓迎。一方、中国政府で香港政策を担当する