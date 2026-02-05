BLACKPINKのジスと俳優のソ・イングクが初共演作となるNetflixシリーズ『マンスリー彼氏』が、3月6日より世界独占配信されることが決定した。【動画】BLACKPINKジス、ドキッとする“バーチャル”デートシーン本作は、日々の忙しさに疲れ切った女性が、思いがけずバーチャル恋愛シミュレーションサービスのアプリに登録したことから自身の日常を一変させていくロマンティック・コメディー。今回、異なる魅力的な男性たちが次々