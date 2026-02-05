巨人は三塚琉生外野手（２１）が「左足関節捻挫」のため、５日から故障班入り。三軍＆リハビリ班のキャンプ地である都城に合流すると発表した。春季キャンプは二軍スタートだった三塚は、２日の練習中に左足首を損傷し、翌３日に宮崎市内の病院を受診した。一般的にはねん挫の程度にもよるが、軽度であれば２週間から３週間で回復すると見込まれている。昨季は６月に支配下に昇格。一軍では計１２打数無安打に終わったものの