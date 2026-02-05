巨人の三塚琉生外野手が５日、都城の故障班に合流した。松葉杖をついて球場入り。春季キャンプは２軍スタートとなっていた２１歳は、２日の練習中に負傷。３日に宮崎市内の病院を受診し、「左足関節捻挫」と診断されていた。