◆姫路競馬３日目（２月５日）《小牧太》３勝を挙げ３０勝。アンコロ（１１Ｒ）でメイン制覇に意欲。「好勝負を見込んでいる」（◎）。スマートセラム（７Ｒ）は「スムーズに運べるようなら」（○）。《下原理》１勝を加え１５勝。お薦めはスマートキングダム（１０Ｒ）で「先行争いが激しくなれば」（◎）。スマートカリーナ（３Ｒ）も「前走はスタートでつまずいたので」（◎）。エルピーゾ（１２Ｒ）は「１キロの斤量