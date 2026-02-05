日本ヒルズ・コルゲートから、幼犬と幼猫の消化ケアをサポートする特別療法食「ヒルズ プリスクリプション・ダイエット 〈犬用〉i/d パピー」「ヒルズ プリスクリプション・ダイエット 〈猫用〉i/d キトン」が、2026年2月2日(月)より全国の動物病院で発売。成長期のワンちゃん・ネコちゃんのお腹の健康を守りながら、健やかな成長をサポートする療法食です☆ 日本ヒルズ・コルゲート「ヒルズ プリスクリプション・ダイエット