女優の大政絢が4日、自身のインスタグラムを更新。35歳の誕生日を迎えたことを報告した。「歳を重ね、本日35歳になりました」と報告。「今日、楽屋に入った瞬間に素晴らしいサプライズをしていただき、幸せな気持ちで一日を過ごすことができましたそして、いつも温かいメッセージをくださる皆さん、本当にありがとうございます」とお祝いに感謝した。「日々、時間が過ぎるのはあっという間ですが、ひとつひとつを大切にし