総務省消防庁は、先月20日からの大雪に関連した死者の数が、全国であわせて38人に上ったと発表しました。きのうの発表から3人増えています。大雪による被害が相次いでいます。消防庁によりますと、先月20日からきょう午前8時半までの間の大雪に関連した死者数は、1道1府7県であわせて38人に上りました。きのう午前8時半の発表から新潟県が2人、京都府が1人のあわせて3人増加しました。また、全国のけが人の数は、きのうから55人増