元モーニング娘。でタレントの高橋愛（39）が、4日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女が吠える夜』（後9：00）に出演。「笑いあり！涙あり！年の差婚のリアル」をテーマに、夫でお笑い芸人のあべこうじ（50）との日常を明かした。【写真】「似合いすぎてます」“イメチェン”ホワイトヘアを披露した高橋愛2人の年齢差は11歳。高橋は「最近すごく肩が痛いって言う」と切り出し、年の差婚ならではの“あるある”を告白。