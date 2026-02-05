5日午前9時19分ごろ、茨城県、千葉県、東京都、神奈川県で最大震度2を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は千葉県北東部で、震源の深さはおよそ70km、地震の規模を示すマグニチュードは4.4と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度2を観測したのは、茨城県の笠間市と神栖市、千葉県の市原市と浦安市、それに印西市、東京都の東京台東区と東京荒川区、