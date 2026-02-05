アメリカとイランによるイランの核開発をめぐる協議は、開催地をトルコからオマーンに変更して行われることになりました。アメリカとイランの当局者による核開発などをめぐる協議では、サウジアラビアなど中東各国がオブザーバーとして参加する形で、6日にトルコで開催されることで合意されていました。しかし、イラン側は3日、開催地をオマーンに移しアメリカとの2国間形式で開催することを求めました。さらに、アメリカなどが優