俳優の高知東生（61）が5日、自身のX（旧ツイッター）を更新。「一番危険な薬物」について私見をつづった。「酒に酔って部下を引き倒し殺したという記事を読んだ」と前置きした上で「俺が言うんだから間違いないが、一番危険な薬物は酒だ。覚せい剤、大麻、酒、自慢はできないが俺はこの3つの薬物を比較できる稀有な存在」と主張。「なんといっても酒はトラブルが多く、知らない人に殴りかかられたこともある。合法違法と危険度は