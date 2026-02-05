4日の正午ごろ、山形県米沢市で小屋の雪下ろしをしていた76歳の男性が屋根から転落し、肋骨を折る大けがをしました。 事故があったのは、米沢市広幡町上小菅にある小屋です。警察によりますと、4日午前11時50分ごろ、この小屋を所有する76歳の無職の男性が1人で屋根に上がり雪下ろしをしていたところ、バランスを崩して転落しました。 男性は、屋根から約1メートル下の雪山に落下しました。 転落後、しばらく自宅で様子を