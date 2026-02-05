初場所でウクライナ出身の安青錦（21＝安治川部屋）が2場所連続優勝を果たし、大きな盛り上がりを見せている相撲界。2月2日には、そんな安青錦が所属する安治川部屋の“ルーキー”に注目が集まった。【写真】安青錦と同門・同級生の早大相撲部主将、川副のまわし姿安青錦と同級生の早大相撲部主将この日、会見をおこなったのは、安治川部屋に入門する早稲田大学相撲部の主将・川副楓馬だ。「川副選手は、同校の早稲田キャンパ