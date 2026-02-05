ドジャースの大谷翔平投手（31）が4日（日本時間5日）、キャンプ地のアリゾナ州グレンデールから米NBCニュースに出演。3連覇への決意を語った。大谷はマイケル・ブランク氏と共同著者として、愛犬・デコピンが主役の絵本「デコピンのとくべつないちにち（邦題）」を出版。米国でも3日（同4日）に発売が始まった。そのプロモーションの一環として、メディアに出演している。絵本による収益は全て慈善団体に寄付する。今オフはフ