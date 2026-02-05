定年後の働き方は、収入だけでなく生活リズムや将来の安心感にも大きく影響します。再雇用とアルバイトでは、手取り額に差があるものの、単純に金額だけで判断すると後悔するケースも少なくありません。 本記事では、手取り「月16万円」の再雇用と「月10万円」のアルバイトを比較しながら、定年後に後悔しない選択をするための考え方を解説します。家計・社会保険・働き方の視点から、どちらが適しているのかを整理して