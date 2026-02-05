井端監督「本職と言えるのは彼しかいない。スタメンもあり得る」NPBエンタープライズは4日、3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に臨む日本代表「侍ジャパン」のメンバーとして、レッドソックスの吉田正尚外野手を選出したと発表した。これで全30人のロースターが確定。史上最強の呼び声高い陣容が整った一方、連覇を狙うチームの懸念材料として浮上してきたのが「センター（中堅手）問題」だ。今