明日6日(金)は北海道付近を低気圧が急速に発達しながら進むため、北海道では猛吹雪に警戒が必要です。7日(土)から8日(日)頃にかけては日本海側を中心に大雪となり、関東など太平洋側でも雪の降る所があるでしょう。交通への影響に注意、警戒してください。週末は強い寒気が南下日本海側中心に大雪明日6日(金)は次第に冬の冷たい空気に入れ替わり、7日(土)から8日(日)頃にかけては再び日本海側では大雪になる所があるでしょう。最