「FR＋V6エンジン＋MT」という黄金の組み合わせ高級感と居住性を備えつつ、魅力的な存在感を放つミドルサイズセダンの中でも、トヨタの「マークX」は優れた動力性能で知られ、生産が終了した現在でも多くのファンを持つモデルです。そんなマークXには、実は「6速MT仕様」という幻のモデルが存在していました。この特別なクルマは、いったいどのような特徴を持っていたのでしょうか。マークXの歴史は、トヨタの中核セダンで