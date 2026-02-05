元卓球プロ選手で五輪3大会連続メダリストの石川佳純さん（32）が5日、自身のインスタグラムを更新。6日開幕のミラノ・コルティナ五輪の取材のために現地入りを報告した。石川さんはフジテレビ系「ミラノ・コルティナ2026オリンピック」中継のスペシャルキャスターに就任。「イタリア、ミラノに来ています」と現地入りを明かした。「4年に1度の大舞台、オリンピックがいよいよ始まります」とつづり、緑のダッフルコートを着