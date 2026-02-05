DMMオンラインサロン「SALON AWARD 2025-2026」が先ごろ開催され、コンテンツ充実度、コミュニティ内環境など、全ての観点で高品質なサロンに贈られる「オンラインサロン大賞」に河村真木子氏が主宰する「Holland Village Members' Club」が選出された。河村氏は同賞を4年連続で受賞しており、連続での受賞は快挙だという。総会員数2.3万人を誇り、国内最大級のオンラインサロンとなった同サロンは、いかに幅を広げてきたのか？