コスモエネルギーホールディングスのグループ会社であるコスモエコパワーは2025年12月25日、日本電気(NEC)とコーポレートPPAを締結した。今回のコーポレートPPAのイメージ同PPAでは、コスモエコパワーが運営する中紀ウィンドファームから供給される風力発電由来の環境価値をNEC向けに提供する。○■データセンターの消費電力の約50%を再生可能エネルギーに中紀ウィンドファームは2021年4月に商業運転を開始し、地域と共に歩みなが