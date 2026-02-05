5日朝、愛知県蒲郡市のホテルの従業員寮で火事があり、1人が病院に搬送されました。 警察によりますと、午前6時50分ごろ蒲郡市西浦町で、「建物の2階から3階にかけての窓から、煙や火が出ている」と110番通報がありました。 消防によりますと、火事があったのは「和のリゾートはづ」という宿泊施設の従業員寮で、現在も消火活動が続いています。（5日午前8時15分現在） この火事で40代男性が病院に搬送されまし