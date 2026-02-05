クックFRB理事インフレ高止まりを懸念、追加利下げに消極的 クックFRB理事はインフレ高止まりを指摘、さらなる利下げに消極的な姿勢を示した。 労働市場は減速しているものの依然として堅調。インフレは高止まりしている、中銀目標2%に向けて鈍化していると安心するのは時期尚早。インフレ抑制の進展は停滞している、横ばい状態は苛立たしい。インフレが目標を上回る期間が長引くほど、高いインフレ期待が定着する可能性が