４日、バンス米副大統領は「イラク戦争で犯した過ちを繰り返すことはないが、狂った人々（イラン）が核兵器を持つことは許せない」と述べた。また、「イランが核兵器を手に入れたら、次の日にはサウジアラビアが核兵器を持つことになる」と、中東の核武装をけん制した。ただ、核開発を続けるイランは核兵器を保有することはないと繰り返し宣言している。 MINKABU PRESS