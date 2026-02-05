元週刊プロレス編集長で「昭和プロレスの亡霊」を自称するターザン山本が３日、横浜・鶴見区の総持寺にある２０２２年１０月１日に亡くなった国民的プロレスラーのアントニオ猪木さん（享年７９）の墓を初めて訪れた。墓前に手を合わせ猪木さんの銅像と対面した山本は「銅像って普通は、風雪に耐えられなくなって劣化するんだけど進化してますよ！雨風にやられて逆に猪木さんの銅像は、巨大化していますよ。生きているわけです