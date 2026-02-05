【ミラノ共同】スピードスケートのタイムトライアルが4日、ミラノ・コルティナ冬季五輪の試合会場で行われ、男子500メートルで森重航（オカモトグループ）は34秒84と記録が伸びず「感覚は悪くないが、タイムとギャップがある。まだリンクに慣れていない部分が出た」と課題を口にした。倉坪克拓（長野県競技力向上対策本部）が34秒60で参加選手のトップ。新濱立也（高崎健康福祉大職）はスタートで体勢を崩して34秒85だった。