重度のカフェイン中毒や慢性的な依存状態では、医療機関での専門的な治療が必要になる場合があります。カフェインに対する特異的な解毒剤は存在しないため、治療は症状を緩和しながら身体からの排泄を待つ支持療法が中心となります。症状の程度に応じて入院治療や薬物療法、心理的サポートが提供されます。ここでは、医療機関で行われる具体的な治療内容と、治療の流れについて詳しくご紹介します。 監修医師：小坂 真琴