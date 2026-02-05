きょう未明、山形県山形市の中心部、香澄町の飲食店で火事がありました。火は近隣の店舗の従業員らが協力し消し止められたということです。 警察によりますと、きょう午前0時47分ごろ、山形市香澄町1丁目の商業ビル1階にある飲食店の店内から煙が出ているのを、隣の飲食店の従業員が発見しました。 発見した従業員が火事を知らせて回り、集まった近隣の飲食店の従業員数人が協力して消火活動にあたったということです。 その後