台風第２号が発生しました。４日２１時、ミンダナオ島の東の北緯９度０５分、東経１３１度５５分において、熱帯低気圧が台風第２号になりました。台風は１時間におよそ１０キロの速さで西へ進んでいます。中心の気圧は１０００ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１８メートル、