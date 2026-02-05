5日8時45分、JPX日経インデックス400先物期近2026年3月限は前日清算値比220ポイント高の3万3260ポイントで寄り付いた。前日のJPX日経インデックス400の現物終値3万2951.41ポイントに対しては308.59ポイント高。 株探ニュース