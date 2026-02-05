高校野球の連載「古豪巡礼」の第2回は、1895年（明28）創立の八尾（大阪）を特集する。府内で3番目に古い旧制中学・八尾中の系譜を継ぐ伝統校。甲子園大会には1952年夏の準優勝など春夏通算10度出場し、戦前は強豪校として名をはせていた。令和に入った現代でも昨秋大阪大会5回戦進出など府内屈指の公立校として君臨する。1915年創部から伝統を継承し、文武両道を実践する伝統校の今に迫る。（取材＝河合洋介）活気が違う、