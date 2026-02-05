気象庁強い寒気の影響で北海道では6日に暴風雪となり、北日本から西日本では日本海側を中心に7日から8日ごろにかけて大雪になる恐れがあるとして、気象庁は悪天候への警戒を呼びかけた。気象庁によると、日本海の低気圧が発達しながら北海道を通過して千島近海へ進み、日本付近で強い冬型の気圧配置となる見込み。このため6日の北海道は大荒れとなり、その後も北日本から西日本で降雪が続く所がある。8日ごろには警報級の大雪