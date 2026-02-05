アトレが運営するプレイアトレ土浦は、春のサイクリングシーズンに合わせた自転車イベント「バイクランド土浦」を2026年3月14日(土)・15日(日)の2日間、霞ヶ浦総合公園（茨城県土浦市）で開催します。このイベントは、日本第2位の広さを誇る霞ヶ浦のほとりで、自転車を軸とした多彩なアクティビティを楽しむ「自転車の運動会＆文化祭」として企画されました。 プレイアトレ土浦「バイクランド土浦」開催日：2026年3月14日(土)