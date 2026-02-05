28歳で資産1.5億円を突破し、現在の総資産が10億円を超える敏腕投資家がいる。マネーリテラシー向上を目的としたスクールを運営する株式会社VisionCreator代表の、武藤孝幸さん（34歳）だ。その経歴は極めて異色である。早稲田実業野球部で春の甲子園ベスト8を経験し、三井住友信託銀行に入行。しかし、将来を嘱望されたエリートコースをわずか1年半で外れ、独立を決断した。その後、日給8000円のゴルフ場キャディとして食いつなぐ