【リビーニョ共同】スノーボード女子ビッグエア（BA）代表勢が4日、本番会場での公式練習後に取材に応じた。表彰台を日本勢で独占した昨年3月の世界選手権覇者の村瀬心椛（TOKIOインカラミ）は「コンディションも良くなってきた。技をしっかり出し切って、金メダルを取って帰りたい」と決意を示した。五輪で過去2大会連続4位にとどまっている岩渕麗楽（バートン）は「今までの気持ちを全部乗せて、最高の滑りでやり切りたい」