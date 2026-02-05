巨人は５日、宮崎キャンプ第２クール初日を迎える。１軍の練習メニューが発表され、野手はシートノックを行う。２軍スタートの浅野翔吾外野手、湯浅大内野手が１軍練習に参加する。１、２軍は同じ宮崎県総合運動公園内でキャンプを行っていて、スムーズに練習参加できるメリットがある。