人気レースクイーンの霧島聖子（34）が5日までに自身のインスタグラムを更新。白いレースドレス姿を披露した。「どれが好き？」とつづり、白いレースドレス姿でさまざまなポーズを取っているショットをアップした。この投稿にフォロワーらからは「全部素敵」「最高超綺麗美人」「お姫さま現る」「かわいすぎですめちゃくちゃ素敵です」「全部可愛い」などの声が寄せられている。霧島は、大阪府出身で、愛称は「せいこっ