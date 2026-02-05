プエルトリコ野球連盟（ＦＢＰＲ）のホセ・キレス会長が４日（日本時間５日）、保険問題でワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）からの撤退も検討していたプエルトリコ代表が正式に大会に出場すると明かした。現地メディア「プリメーラ・オーラ」が報じた。報道によれば、同連盟が出場に疑問を呈していた主な理由については、招集した投手の大半に対して出場許可が下りなかったことが最大の要因だったといい、キレス会