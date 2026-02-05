俳優の浅野忠信（52）の妻で、女優の中田クルミ（34）が5日までに自身のインスタグラムを更新。訪れたセブ島で食中毒になったことを明かした。「CEBU」と記し、フィリピンのセブ島を訪れたことを報告。「滞在3日目で食中毒になったけど」と旅先での食中毒を明かした。とはいえ「ハプニングも含めていい思い出」と明るく振り返っている。この投稿に、フォロワーからは「綺麗な景色最高ですね」「楽しそう」「海外いいですね