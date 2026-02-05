米ミネアポリスで、記者会見する国境警備責任者ホーマン氏＝4日（AP＝共同）【ニューヨーク共同】トランプ米政権の国境警備責任者ホーマン氏は4日、中西部ミネソタ州ミネアポリスで記者会見し、同州で不法移民を取り締まる移民・税関捜査局（ICE）などの連邦捜査官ら700人の撤収を発表した。ミネアポリスでは移民摘発に抗議していた住民2人が捜査官に射殺された事件を巡り、反発する住民との衝突が拡大。混乱の収拾を図るため譲