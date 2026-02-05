ベビーカーで電車やバスに乗るとき、周りの視線が気になって「乗っていいのかな」「迷惑かな」と悩むことがあるでしょう。運賃は大人1人分でいいと言われても、混んでいる車内に入る瞬間は緊張するものです。 結論から言うと、ベビーカーで公共交通に乗ること自体は“マナー違反”ではありません。大切なのは、ルールを知ったうえで、安全と配慮のバランスを取ることです。本記事では「