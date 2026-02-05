新幹線での家族旅行。せっかくの楽しい時間なのに、予約のタイミングや混雑状況によって、家族の座席がバラバラになってしまうことがあります。 「せめて子どもの隣に座りたい」と、空席に見える席に移動しようとしたら、車掌さんから「移動はご遠慮ください」と言われてしまった…… そのような経験をした方もいるいかもしれません。 本記事では、こうした場面で「勝手に移動してもよいのか？」という素朴な疑問につい