広東省東莞市にある虎門服装設計城では、独立系デザイナーの周曼（ジョウ・マン）氏が春の新作準備をしていた。マウスで黒いトレンチコートのデザイン画を選択し、「AI（人工知能）でデザイン変更、ワインレッド、袖口の模様再構成、襟型の調整」という指示を入力すると、数秒後には数十種類のトレンチコートデザインが画面に表示され、濃淡のワインレッド、多様な袖口、さまざまな襟型がずらりと並んでいた。人民日報が伝えた。周