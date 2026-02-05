図形の中に隠れている正方形を正確に数え上げる「図形認識クイズ」！今回は、正方形が規則正しく積まれたピラミッドのような形です。重なり方に注目して、落ち着いて数えてみてくださいね。問題：正方形は何個ある？図の中をじっくり見て、描かれている「正方形」の総数を数えてみましょう。ヒント：一段ずつ、漏れがないように下から順番に数えていくのがコツですよ！答えを見る↓↓↓↓↓正解：6個正解は「6個」でした。▼解説図