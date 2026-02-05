「ワイルドアドベンチャースタイル」がスゴい！三菱は2026年1月9日、一部改良を加えた新型「デリカD：5」を発売しました。あわせて機能的でタフに仕上げるオプションパッケージ「ワイルドアドベンチャースタイル」が登場します。デリカD：5は、三菱が製造しているSUVミニバン。1968年に発売された初代「デリカ」から数えて累計138万台以上を販売しているロングセラー車で、現行モデルであるデリカD：5は2007年に登場した5代目