東京商工リサーチによると、山形県飯豊町の木質ペレット製造「中津川バイオマス株式会社」（設立2009年、資本金1000万円）は、1月30日までに事業を停止し、破産申請の準備に入った。 事後処理は弁護士に一任されており、負債総額は約8700万円（2025年3月期時点）が見込まれているが、現在精査中のため変動する可能性がある。 中津川バイオマスは、飯豊町の「地域新エネルギービジョン」に基づき、農林水産省の交付金